Inter-Sassuolo 4-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Sassuolo 4-2 è un lancio quasi definitivo per arrivare alla Champions League della prossima stagione, visti i risultati delle dirette concorrenti. Sono cinque le vittorie consecutive in Serie A: questo uno dei dati statistici proposti dalla vittoria di ieri sera.

QUATTRO – Le vittorie casalinghe nei dieci Inter-Sassuolo giocati a San Siro. Con la vittoria di ieri i nerazzurri hanno riequilibrato il parziale contro i neroverdi, che fino a ieri li vedeva più volte vittoriosi (quattro contro tre, con due pareggi). Dopo il 7-0 del 14 settembre 2014 solo un’altra vittoria (oltre a quella di ieri): 2-1 il 7 aprile 2021, con Romelu Lukaku e Lautaro Martinez in gol.

CINQUE – Le partite di fila giocate fra Inter e Sassuolo, sia a Milano sia a Reggio Emilia, con entrambe le squadre in gol. L’ultima volta con una che mantenne la porta inviolata è il 28 novembre 2020, 0-3 al Mapei Stadium. A Milano, dopo i primi due incroci in assoluto del 2014, i neroverdi hanno sempre segnato tranne nello 0-0 del 19 gennaio 2019.

SETTE – Le vittorie consecutive dell’Inter fra Serie A, Coppa Italia e Champions League, striscia cominciata peraltro dopo il 3-3 col Benfica del 19 aprile che è come se fosse un successo (in quanto valso la qualificazione). È la migliore striscia con Simone Inzaghi allenatore, l’ultimo a fare meglio fu Antonio Conte con nove (tutte in campionato) fra febbraio e aprile 2021.

VENTI – I gol in questa Serie A di Lautaro Martinez, peraltro unico in doppia cifra per l’Inter in campionato. Quello di ieri è il sesto che realizza da subentrato.

VENTISETTE – I mesi esatti (a oggi) dalla precedente doppietta di Lukaku al Meazza. Prima di Inter-Sassuolo era da un 3-1 alla Lazio del 14 febbraio 2021, curiosamente nella stessa giornata in cui si era giocato Spezia-Milan finita 2-0.