Inter-Sassuolo 2-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Sassuolo 2-1 vale il +11 in classifica sul Milan, massimo distacco stagionale sulla seconda. Sono però altri i dati statistici da segnalare sulla partita di ieri, recupero della ventottesima giornata di Serie A.

DUE – Le volte in cui l’Inter è riuscita a vincere sia la partita d’andata sia quella di ritorno contro il Sassuolo. Era accaduto soltanto nella prima stagione dei neroverdi in Serie A, 2013-2014: dopo lo 0-7 dell’esordio assoluto (22 settembre 2013) bis concesso il 9 febbraio 2014, con un 1-0 firmato Walter Samuel. Poi, esclusa la scorsa stagione con una vittoria nerazzurra e un pari, gli emiliani avevano oltretutto sempre vinto almeno una sfida.

TRE – Le volte che Romelu Lukaku, da quando è all’Inter, ha affrontato il Sassuolo da titolare. Il belga è sempre andato a segno, per un totale di quattro gol. L’unica volta che è rimasto a secco contro i neroverdi risale all’andata, dove però entrò soltanto al 79′.

SETTE – Gli anni dopo cui l’Inter è riuscita a vincere in casa contro il Sassuolo. Dopo aver fatto sei punti nei primi due confronti diretti coi neroverdi al Meazza, il già citato 1-0 del 9 febbraio 2014 e il 7-0 del 14 settembre dello stesso anno, la partita era diventata un tabù. Gli emiliani si erano imposti per tre volte di fila (0-1 il 10 gennaio 2016, 1-2 il 14 maggio 2017 e il 12 maggio 2018), per poi pareggiare 0-0 il 19 gennaio 2019 e 3-3 il 24 giugno 2020.

OTTO – Le volte che Lukaku e Lautaro Martinez si sono serviti il pallone a vicenda per fare gol. Il momentaneo 2-0 di ieri in Inter-Sassuolo è la quinta circostanza in cui è il belga a servire l’assist vincente per l’argentino, che a sua volta ha mandato tre volte in porta il compagno.

DIECI – Le vittorie consecutive dell’Inter su altrettante partite del girone di ritorno. Eguagliato il record assoluto della Serie A nella seconda parte di stagione, appartenente al Milan 1989-1990. I rossoneri vinsero lo stesso numero di gare, anche se in mezzo ci fu uno 0-0 col Verona che però riguardava il girone d’andata.