Inter-Sassuolo 1-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Sassuolo segna – purtroppo – la prima sconfitta stagionale dopo cinque vittorie in Serie A e un pareggio in Champions League. Sono ancora i neroverdi a ribadirsi bestia nera, come confermano le statistiche.

CINQUE – Le vittorie consecutive iniziali dell’Inter, striscia che si è fermata perdendo ieri sera col Sassuolo. Eguagliato il filotto del 2015-2016, pure lì concluso perdendo in casa il 27 settembre dopo cinque successi (1-4 contro la Fiorentina), meglio solo nel 2019-2020 (sei vittorie) e nel 1966-1967 (sette).

CINQUE – Le sconfitte, su tredici totali, dell’Inter in Serie A dall’inizio della scorsa stagione dopo essere passati in vantaggio. Una tendenza che si riconferma così come era successo soprattutto nella parte iniziale del passato campionato, dove erano arrivati i KO contro Lazio (da 0-1 a 3-1), Milan (da 0-1 a 3-2), Udinese (da 0-1 a 3-1) e Roma (da 1-0 a 1-2).

NOVE – I successi del Sassuolo in ventuno confronti diretti con l’Inter, contando sia le partite in casa sia quelle in trasferta. È la squadra contro cui ha più volte trovato i tre punti da quando è in Serie A, assieme al Verona con cui ha fatto anche meglio perché le partite sono diciassette.

DIECI – Le partite, su undici in casa dell’Inter, in cui il Sassuolo è riuscito a trovare gol. L’unica trasferta senza reti all’attivo rimane lo 0-0 del 19 gennaio 2019, mentre di contro i nerazzurri non hanno segnato in tre circostanze.

UNDICI – Gli Inter-Sassuolo giocati a Milano. Incredibilmente sono i neroverdi avanti come numero di vittorie, cinque contro quattro, mentre i pareggi sono due. E la metà dei successi nerazzurri sono arrivati nei primi due confronti diretti al Meazza, entrambi datati 2014 (1-0 il 9 febbraio e 7-0 il 14 settembre). Una vera e propria bestia nera che si è purtroppo già confermata anche per questa stagione.