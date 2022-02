Inter-Sassuolo 0-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Sassuolo ha visto crollare i nerazzurri, incapaci di sfruttare il favore fatto dalla Salernitana fermando il Milan. Lo 0-2 del Meazza conferma, come ricordano i dati statistici, come Consigli e compagni siano una vera e propria bestia nera.

DUE – Le partite consecutive senza segnare per l’Inter, con il Sassuolo che è riuscito a mantenere la porta inviolata così come il Liverpool mercoledì scorso. Non capitava da oltre tre anni e c’erano di mezzo sempre i neroverdi: con loro fu 0-0 il 19 gennaio 2019, per poi perdere 1-0 in casa del Torino otto giorni dopo.

CINQUE – I punti conquistati dall’Inter in altrettante giornate di Serie A, ossia da dopo la vittoria in Supercoppa Italiana con la Juventus. Nel parziale solo in cinque hanno fatto peggio: Genoa (quattro punti e prossimo avversario), Atalanta (tre), Empoli (tre), Salernitana (tre) e Bologna (uno in attesa della sfida di oggi).

SEI – Le partite dopo cui l’Inter non è riuscita a segnare al Sassuolo. Dopo il già citato 0-0 del 19 gennaio 2019 nelle cinque successive sfide i nerazzurri erano andati a bersaglio almeno due volte in ogni confronto diretto, per un totale di quattordici reti complessive.

OTTO – Le vittorie del Sassuolo nelle diciotto partite contro l’Inter. I nerazzurri hanno ottenuto lo stesso numero di successi, mentre sono appena due i pareggi: numeri che dimostrano come i neroverdi spesso si esaltino. Eppure non vincevano dal 19 agosto 2018 (1-0).

VENTINOVE – I tiri totali dell’Inter nella partita contro il Sassuolo, di cui otto in porta. Nonostante ciò non è bastato per superare la resistenza di Andrea Consigli, ancora una volta migliore in campo contro i nerazzurri. Nelle otto gare di giornata finora disputate in Serie A praticamente doppiata la seconda squadra con più tiri, il Venezia con quindici (e a sua volta non ha vinto).