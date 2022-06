Inter, saranno giorni caldi ma niente colpi di testa

L’Inter programma il futuro, studia i possibili colpi di mercato senza però fare follie. I nomi che circolano sono ovviamente tanti e dei più disparati. Ma serve calma e nessun colpo di testa.

INTERESSAMENTI – Non serve fare follie, serve mantenere la calma e sistemare ogni tassello al proprio posto. La dirigenza dell’Inter è pronta a seguire la linea imposta da Zhang e dalla proprietà e i nerazzurri cercheranno sul mercato delle occasioni senza fare follie. Non vedremo investimento folli da 80 milioni di euro, non servono, servono colpi mirati per rinforzare una rosa già competitiva e di altissimo livello. Poi ovviamente serviranno degli acquisti per il futuro, come magari un esterno. Insomma, programmazione e testa. Senza fare folli e senza perderla.