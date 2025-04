Inter, a San Siro il Bayern Monaco si affida alla storia ma tu puoi riscriverla!

Paradossalmente, la storia di San Siro negli scontri con il Bayern Monaco va a sfavore dell’Inter. Mercoledì c’è una motivazione in più per scrivere una nuova pagina.

PRIMO ATTO – Il primo capitolo dei quarti di finale di Champions League, andato in scena all’Alliaz Arena di Monaco di Baviera, si è chiuso nel miglior modo possibile per l’Inter. Il finale in casa del Bayern Monaco ha avuto, addirittura, dei risvolti inaspettati. Le fatiche fisiche, un calendario complicatissimo, l’avversario ostico e uno stadio ostile, permettevano di pronosticare, nella migliore delle ipotesi, un pareggio. Invece, mettendo in campo una grande abnegazione, la squadra di Simone Inzaghi è riuscita a tornare a Milano con una vittoria strepitosa.

Inter-Bayern Monaco, i precedenti di San Siro non confortano!

I PRECEDENTI – I gol di Lautaro Martinez e Davide Frattesi, contro quello del subentrato Thomas Muller, permettono ai nerazzurri di accogliere il Bayern Monaco in casa con il risultato favorevole di 2-1. Favorevole, però, non è San Siro, contrariamente a quanto si possa immaginare. Nello scontro contri i tedeschi nella cornice dello Stadio “Giuseppe Meazza”, infatti, per assurdo nessuna sfida ha sorriso all’Inter. Cinque gli incroci andati in scena a Milano nell’ambito europeo, tanti quanti i successi del Bayern Monaco. Alcuni dei risultati citati di seguito sono stati raccontati da un doppio ex della gara, Lothar Matthaus.

1988 Inter-Bayern Monaco 1-3

2006 Inter-Bayern Monaco 0-2

2011 Inter-Bayern Monaco 0-1

2016 Inter-Bayern Monaco 1-4

2022 Inter-Bayern Monaco 0-2

LE MOTIVAZIONI – I bavaresi, che per caratteristica sono duri ad arrendersi, hanno già fatto sapere di essere ampiamenti fiduciosi in vista del ritorno. Il calore della cornice di San Siro, che sa benissimo come accendere l’animo dei nerazzurri di Simone Inzaghi, non sembra preoccuparli. Probabilmente anche grazie alle statistiche, che in questo caso sono dalla loro parte. Questo, però, dovrebbe dare all’Inter un motivo in più per non abbassare la guardia, insieme a una motivazione interiore importante: riscrivere la storia e dare l’ennesima soddisfazione ai tifosi nerazzurri, che mai in questi anni sono mancati al loro dovere.