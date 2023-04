Inter, San Siro da (ri)trasformare in fortino: due notti fondamentali

In stagione, specialmente in campionato, l’Inter ha dimostrato di dare il suo meglio in casa piuttosto che in trasferta. Con due gare di fila importantissime da giocare a Milano, i nerazzurri devono ritrasformare San Siro in un fortino.

FATTORE CAMPO – Dopo le due sconfitte contro Juventus e Fiorentina, l’Inter deve ritrasformare San Siro in un fortino. Proprio in casa i nerazzurri in questa stagione hanno fatto vedere le cose migliori ed è proprio in casa che stanno per arrivare ora due partite fondamentali. La prima è in programma domani sera, con l’Inter che affronta il Monza per rilanciarsi in campionato e tornare nei primi quattro posti della classifica. La seconda, invece, mercoledì: un ritorno da non sbagliare contro il Benfica dopo lo 0-2 raccolto martedì all’Estadio da Luz di Lisbona. Da qui passa tanto del presente e del futuro della società, della squadra, dei giocatori e del tecnico.