Inter-Sampdoria, tegole Brozovic-Sensi: 5 cambi (finti?). Sanchez certo?

Inter-Sampdoria scandirà la ripresa della Serie A per i nerazzurri dopo lo stop legato al Coronavirus. I nerazzurri vivono già una piccola emergenza a centrocampo dopo gli infortuni di Brozovic e Sensi. Meno opportunità anche a partita in corso per Conte, nonostante le 5 sostituzioni e Sanchez

DALLE ASSENZE A SANCHEZ – Negli ultimi giorni, due tegole sono piovute sull’Inter: prima l’ennesimo stop di Sensi, poi l’infortunio a Brozovic. Assenze pesanti per Inter-Sampdoria, unite agli acciacchi di Vecino. Le alternative a centrocampo ci sono (qui i dettagli) e portano principalmente a Gagliardini o Borja Valero. Queste assenze tolgono, però, un nuovo asso nella manica di Antonio Conte: la possibilità di sfruttare al meglio tutti e 5 i cambi concessi all’interno della prossima partita. Un giocatore come Sensi dalla panchina può fare la differenza in entrambe le fasi, ad esempio. E da un punto di vista numerico senza 3 centrocampisti essenziali per Conte, diminuiscono le opportunità. Chances che, invece, saranno importanti sugli esterni e in attacco: in questi ruoli, infatti, è lecito attendersi una vera e propria staffetta. Parliamo ad esempio di Moses, Biraghi e soprattutto Sanchez, parso in gran forma contro il Napoli.