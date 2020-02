Inter-Sampdoria rinviata per Coronavirus. Quando si recupera? Ipotesi date

Inter-Sampdoria è stata incredibilmente rinviata per l’emergenza Coronavirus in Italia (vedi articolo). Ora c’è da capire quando recuperare la partita, valida per la venticinquesima giornata di Serie A.

NON SI GIOCA – Inter-Sampdoria si sarebbe dovuta giocare alle ore 20.45, ma l’emergenza Coronavirus ha portato il Governo e il CONI a rinviarla. Il regolamento della Serie A prevede che “i recuperi di gare rinviate saranno programmati nei quindici giorni successivi alla data della partita rinviata. Nel caso in cui ciò non sia possibile, nella diversa prima data utile successiva. I recuperi di gare da effettuarsi in date infrasettimanali non festive si disputano con inizio alle ore 20.45, salvo diverso accordo intercorso tra le due società, fermo restando che, in caso di concomitanza con gare di competizioni UEFA per club, in ottemperanza ai vigenti accordi tra UEFA e Leghe Europee, le gare non potranno avere inizio dopo le ore 17″.

DATE – Per il recupero di Inter-Sampdoria bisogna guardare il calendario. Molto passa dall’Europa League: più l’Inter prosegue meno date restano. Passando i sedicesimi, dopo lo 0-2 al Ludogorets, verrebbero meno le settimane dal 9 al 15 marzo (andata ottavi giovedì 12) e dal 16 al 22 (ritorno giovedì 19). Poi sosta per le nazionali e si riparte con le coppe europee (quarti di Europa League andata giovedì 9 aprile, ritorno il 16). Fra il 21 e il 23 aprile turno infrasettimanale di Serie A, quindi quella settimana è sicuramente scartata. Con le semifinali di Europa League da escludere anche le due successive (andata il 30 aprile, ritorno il 7 maggio), se l’Inter va in finale di Coppa Italia pure quella dopo (è il 13 maggio). C’è il forte rischio che Inter-Sampdoria sia prima dell’ultima di Serie A, intorno al 20 maggio: problema non da poco, ma certo inferiore all’emergenza Coronavirus.