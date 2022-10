Inter-Sampdoria e il turnover: Inzaghi deve considerare il calendario

Inter-Sampdoria per Inzaghi è un’occasione per fare turnover. Guardando il calendario una delle poche. Cosa farà il tecnico?

QUESTIONE DI CALENDARIO – Inter-Sampdoria rappresenta uno snodo più importante di quello che sembra nella stagione nerazzurro. Basta guardare il calendario. Dopo la sfida coi blucerchiati gli uomini di Inzaghi affronteranno il Bayern Monaco e la Juventus, entrambe in trasferta, tra martedì e domenica. Poi il 9 e il 13 novembre Bologna e Atalanta, arrivando così alla sosta per il Mondiale. Un finale infuocato. Quindi con la Samp ci sono delle considerazioni da fare.

TURNOVER POSSIBILE – La sfida coi blucerchiati è un’occasione per fare turnover. Soprattutto dove il tecnico non lo ha mai fatto nelle ultime partite. Inzaghi infatti ha messo mano alla difesa, all’attacco dove pure le scelte erano limitate e anche sulla fascia destra. Ma i tre centrocampisti e Dimarco sono diventati praticamente inamovibil. In Inter-Sampdoria riposerà almeno uno di loro quattro?

OCCASIONE DA VALUTARE – Parliamo di ruoli delicati negli equilibri attuali dell’Inter. Giocatori che hanno preso in mano la squadra nel momento più difficile e fatto la differenza in positivo. Giocatori di cui evidentemente Inzaghi si fida. Che pensa possano essere influenti sul risultato. Toglierli non è semplice. Anche per l’intesa che stanno dimostrando. Ma lo sprint finale dell’Inter sarà duro. E quindi serviranno tutte le forze. Con le scelte in Inter-Sampdoria come snodo forse fondamentale.