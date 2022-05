Inter-Sampdoria 3-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Sampdoria è l’amara chiusura della stagione, con il 3-0 che non vale il titolo visto che il Milan fa altrettanto a Reggio Emilia col Sassuolo. Questi gli ultimi dati statistici, sul successo del Meazza.

TRE – Le doppiette per Joaquin Correa, che con quella in Inter-Sampdoria chiude la stagione con sole marcature multiple. Gli unici altri gol li aveva fatti, sempre due a testa, il 27 agosto in casa del Verona e il 31 ottobre contro l’Udinese. Tutte le sue sei reti le ha realizzate nel corso del secondo tempo.

TRE – I giocatori che chiudono la stagione in doppia cifra a livello di gol segnati. Con quello che ha sbloccato Inter-Sampdoria al 49′ Ivan Perisic è diventato il terzo, dopo il miglior marcatore Lautaro Martinez (venticinque) ed Edin Dzeko (diciassette). Il croato chiude a quota dieci e ai blucerchiati aveva anche segnato il suo primo in assoluto in nerazzurro e in Serie A, per un 1-1 al Ferraris il 4 ottobre 2015.

VENTI – Gli anni dopo cui l’Inter è arrivata a giocarsi lo scudetto all’ultima giornata di Serie A e poi non l’ha vinto. Il precedente è meglio non ricordarlo: è quello del 2002, dove finì molto peggio di ieri.

OTTANTAQUATTRO – I punti con cui l’Inter ha chiuso questa Serie A. Da quando la vittoria ne vale tre e il campionato è a venti squadre (stagione 2004-2005) non era mai successo che i nerazzurri ne facessero così tanti senza vincere lo scudetto.

OTTANTAQUATTRO – I gol in campionato dell’Inter, che chiude rifilandone tre alla Sampdoria. È il miglior attacco per distacco di questa Serie A, con la seconda che ne ha fatti sette in meno (la Lazio). Sono ben quindici quelli in più rispetto al Milan, subendo peraltro solo un gol in più (trentadue contro i trentuno dei rossoneri). Purtroppo però non è bastato per lo scudetto.