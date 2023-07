Inter, Samardzic conferma una strategia! Sommer e un altro eccezione

L’Inter temporeggia ancora sul portiere e il quarto attaccante ma in compenso si avvicina concretamente al colpo Samardzic dall’Udinese. L’intento del club nerazzurro è chiarissimo così come la strategia sul futuro numero uno

STRATEGIA CHIARA – L’Inter è vicinissima al colpo Lazar Samardzic dall’Udinese in cambio del cartellino di Giovanni Fabbian. Un altro centrocampista giovane (è un classe 2002) dopo l’arrivo di Davide Frattesi (classe ’99), ma soprattutto dopo la cessione di Marcelo Brozovic (classe ’92). Una strategia chiarissima quella del club nerazzurro che sta decisamente svecchiando la rosa rafforzando un reparto nevralgico con gente di prospettiva (magari preparando il terreno per una futura cessione big). Stessa cosa dicasi del mancato rinnovo di Samir Handanovic, Danilo D’Ambrosio, Roberto Gagliardini ed Edin Dzeko, quest’ultimo sostituto dal classe ’97 Marcus Thuram. Naturalmente va benissimo abbassare l’età media della rosa, purché tutti i ruoli vengano coperti. Cosa che finora non è avvenuta con il portiere e il quarto attaccante.

Inter, molti giovani di prospettiva e un pizzico di esperienza: Sommer sullo stesso piano di Cuadrado

Tra i pali i discorsi con il Bayern Monaco per Yann Sommer sembrano ormai ben avviati: il portiere svizzero non è esattamente un giovanissimo (classe ’88) ma evidentemente per l’Inter è la strategia giusta in attesa forse che Anatolij Trubin (classe 2001) si liberi a parametro zero nel 2024. L’identikit del quarto attaccante, al momento, esclude Alvaro Morata (classe ’92) e vede in prima linea Beto (classe ’98) e Folarin Balogun (classe 2001). Entrambi i ruoli sono cruciali e vanno definiti il prima possibile. Sommer per età ed esperienza può essere equiparato al colpo Juan Cuadrado, giunto a parametro zero dalla Juventus all’età di 35 anni. Rosa giovane sì, ma con quel pizzico di esperienza quasi sempre fondamentale per raggiungere i grandi obiettivi.