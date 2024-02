Inter-Salernitana, né Arnautovic né Sanchez dal 1′. L’idea di Inzaghi

Inter-Salernitana è la sfida valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, in programma questa sera alle ore 21 a San Siro. Inzaghi potrebbe optare per un turnover davvero risicato, smentendo chi pensava potesse far partire dal 1′ uno tra Sanchez e Arnautovic: poca fiducia o altro ragionamento?

TURNOVER RISICATISSIMO – Inter-Salernitana si gioca questa sera a San Siro alle ore 21, match valevole per la venticinquesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi, nonostante martedì sia impegnato in Champions League contro l’Atletico Madrid, non fa praticamente turnover. O meglio, si limita a due cambi sugli esterni (Denzel Dumfries/Matteo Darmian e Carlos Augusto/Federico Dimarco) più Stefan de Vrij in difesa perché Francesco Acerbi è infortunato. Per il resto tutto confermato, compresa la coppia d’attacco che dovrebbe essere composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Altra panchina quindi per Marko Arnautovic e Alexis Sanchez che per molti avrebbero bisogno di fiducia almeno nelle partite sulla carta più semplici.

Inter-Salernitana, Arnautovic e Sanchez hanno poca fiducia da parte di Inzaghi o il ragionamento è un altro?

Inzaghi però non sembra pensarla così. Ma si tratta davvero di poca fiducia oppure c’è dietro un ragionamento diverso? Il tecnico interista, ormai è noto, ha il suo undici di fiducia e da quello si schioda difficilmente. Ovviamente le rotazioni sono fondamentali avendo due grosse competizioni da affrontare, ma in attacco rimane quasi sempre tutto intatto. Arnautovic e Sanchez finora non hanno fornito molte garanzie tra prestazioni insufficienti e infortuni. Inzaghi sottolinea sempre come la fiducia nei due sia intatta, ma quando Lautaro e Thuram stanno bene preferisce decisamente non alterare nulla. Sia l’austriaco che il cileno avranno modo di trovare spazio a partita in corso, ma la titolarità dovranno provare a guadagnarsela.