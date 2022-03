Inter-Salernitana in arrivo: Inzaghi costretto a cambiare marcia (e formazione?)

Inter-Salernitana si giocherà tra poco più di 48 ore, quindi non ci si può distrarre. Inzaghi deve già pensare alla formazione da schierare in Serie A ed è scontato aspettarsi alcune modifiche, almeno in un paio di reparti

MODIFICHE IN ARRIVO – Archiviata la Coppa Italia, l’Inter deve pensare immediatamente al prossimo impegno in calendario. Ad Appiano Gentile è già iniziato il lavoro di Simone Inzaghi in vista di Inter-Salernitana di venerdì sera. Obbligata una modifica nell’approccio alla partita. Ed è possibile qualche modifica di formazione. Sicuramente non in difesa. Forse a centrocampo, in cui il cambio di marcia può arrivare sia sulle fasce sia in mezzo. E quasi certamente in attacco, dove Alexis Sanchez si candida per una maglia dal 1′ molto più di Joaquin Correa, appena rientrato come Robin Gosens a sinistra. Ancora non contemplata l’idea Felipe Caicedo titolare. Chi resterà fuori? Inzaghi contro la Salernitana può rispolverare Federico Dimarco a sinistra e Matias Vecino mezzala. A riposare dovrebbe essere Hakan Calhanoglu stavolta. Turnover massiccio no, qualche rotazione per far rifiatare chi è poco lucido sì. Testa alla Salernitana, però. Non al Liverpool e alla Champions League, quindi. La Serie A adesso è l’unica priorità in casa Inter.