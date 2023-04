Inter, anche contro la Salernitana calci d’angolo non sfruttati: arma in meno

Nonostante l’Inter sia la seconda squadra della Serie A – dietro la Fiorentina – ad aver battuto più calci d’angolo in questo campionato, continuano a mancare le reti da palla inattiva. Un’arma in meno per la squadra di Simone Inzaghi, anche contro la Salernitana.

ARMA IN MENO – Continua a non arrivare il gol da calcio d’angolo per l’Inter, ormai da diverse partite. Anche contro la Salernitana, nonostante gli otto corner battuti, nessuno è stato in grado di sfruttare le occasioni. Specialmente Romelu Lukaku, che proprio su un calcio d’angolo dalla destra ha colpito la traversa a porta vuota da pochi metri, divorandosi la più grande occasione per congelare il risultato e chiudere la partita. Sono 176 (statistiche ufficiali della Lega Serie A) i calci d’angolo battuti dall’Inter in stagione. Eppure si fatica a ricordare l’ultima rete messa a segno in questo modo dalla squadra. Un’arma sicuramente in meno da ritrovare in questo finale di stagione, specialmente visti i numerosi problemi nel riuscire a trovare la via del gol.