Inter, un sabato tutto a tinte nerazzurre: tre impegni in giornata!

Quello di domani sarà un sabato tutto a tinte nerazzurre. L’Inter sarà infatti protagonista di tre impegni durante tutta la giornata, tra Primavera, Women e Prima Squadra. Un programma ricchissimo.

TRIPLO IMPEGNO – Per domani non prendete impegni. Sarà infatti un sabato che vedrà l’Inter protagonista in tutto e per tutto. Saranno infatti tre le partite sul campo per la società nerazzurra. A partire dalle ore 13, quando la Primavera allenata da Cristian Chivu sarà impegnata in casa contro il Frosinone (vedi articolo). A seguire, ore 14.30, appuntamento allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni per la sfida tra Inter Women e Roma (vedi articolo). Infine, alle ore 20.45, il piatto principale. Ovvero la sfida di San Siro contro la Sampdoria, che vedrà anche il ritorno di Dejan Stankovic (da avversario). Tre impegni nerazzurri naturalmente da seguire con Inter-News.it grazie alla nostra cronaca LIVE di tutti gli eventi e con i podcast della nostra web TV (QUI per iscriverti) pre e post partita.