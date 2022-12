Inter, sabato nerazzurro ai Mondiali! Olanda e Argentina in campo

L’Inter osserverà attentamente il sabato di calcio internazionale. Ai Mondiali del Qatar inizieranno gli ottavi di finale, che vedranno protagoniste in particolare Olanda e Argentina. 3 giocatori nerazzurri cercano la qualificazione.

TENSIONE – Il clima in Qatar comincia a farsi teso. Da domani si disputeranno le prime partite degli ottavi di finale dei Mondiali. L’Inter osserverà vigile la situazione, dato che 3 calciatori nerazzurri saranno protagonisti in giornata. Il primo match sarà tra Olanda e Stati Uniti. Dalla parte degli Oranje è sicura la titolarità di Denzel Dumfries, esterno destro alla ricerca di conferme dopo un girone al comando della fascia. Il calciatore di proprietà dell’Inter è oggetto di mercato a Milano, la concorrenza per il suo acquisto è calda e proviene direttamente dalla Premier League. Il secondo giocatore di Inzaghi olandese è Stefan de Vrij, che però dovrebbe partire ancora dalla panchina. Il difensore non ha ancora esordito, Louis van Gaal gli preferisce i compagni di reparto de Ligt, van Dijk e Ake.

DECISIVA – Il terzo giocatore dell’Inter protagonista del sabato nerazzurro dei Mondiali sarà Lautaro Martinez. L’Argentina del toro affronterà l’Australia in una sfida che sulla carta non dovrebbe dare grandissimi problemi. Nell’ultimo match del girone il Commissario tecnico Scaloni ha preferito Julian Alvarez al centro dell’attacco e il gol segnato dal calciatore ex River Plate con la Polonia sembra dargli vantaggio nel ballottaggio. Il numero 10 dell’Inter dovrebbe partire dalla panchina, ma deve farsi trovare pronto per determinare a partita in corso. Segnare per ritrovarsi, questo l’obiettivo di Lautaro Martinez (vedi articolo).