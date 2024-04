L’Inter sa soffrire, ma è spietata! La vittoria è (soprattutto) di Inzaghi

Nello stadio dove Spalletti e il Napoli poco meno di un anno fa vinsero lo scudetto, l’Inter vince in rimonta piazzando l’allungo decisivo verso la seconda stella. I nerazzurri vincono in rimonta e il merito è in particolare delle scelte del mister Simone Inzaghi.

INIZIO A RILENTO – Dopo l’inizio partita col freno a mano tirato e qualche errore di troppo. La squadra nerazzurra ha imparato già da tempo come gestire la sofferenza, probabilmente una delle chiavi verso la conquista della seconda stella. A pochi minuti dalla fine del primo tempo l’Inter quasi senza rendersene conto subisce un gol scherzo del destino, segnato casualmente da Lazar Samardzic che sfrutta l’incertezza di Yann Sommer e Denzel Dumfries. I nerazzurri chiudono il primo tempo con poco ritmo e sotto di un gol. Inzaghi e il suo staff studiano i possibili cambi e nello spogliatoio il mister dà indicazioni importanti ai suoi: il centrocampo gira poco e l’attacco finisce presto nell’imbuto costruito da Cioffi e dai tre difensori fisici schierati in campo.

LA SVOLTA NEL SECONDO TEMPO

DI CATTIVERIA – Dopo l’intervallo, l’Inter riesce col tempo a prendere campo, mentre l’Udinese perde fiducia e soprattutto uomini a partita in corso. Subito gol annullato per fuorigioco a Carlos Augusto, ma dopo quattro minuti arriva la svolta: Okoye atterra Marcus Thuram e rigore nei piedi di Hakan Calhanoglu che ovviamente non sbaglia. La capolista si spinge sempre più in avanti e diventa padrone del campo, ma a fare la differenza sono le scelte di Simone Inzaghi, che dopo il gol del pareggio sostituisce l’autore del gol e piazza Alexis Sanchez dietro le due punte, aggiungendo anche Davide Frattesi per sfruttare le sue doti da incursore. L’Udinese perde fiducia e uomini a partita in corso, e ormai esausti dopo aver cercato con attenzione di chiudere tutti gli spazi, ecco la magia di Lautaro Martinez che colpisce il palo, ma favorisce l’intervento di Davide Frattesi al 94′.