Inter, ruolo scomodo nel limbo. Non è la squadra da battere ma da fermare: i dati

Inter ancora costretta a inseguire ma non solo. Sulla strada nerazzurra non ci sono solo Milan e Napoli, bensì otto avversarie “indirette” a cui basta poco per complicare i piani tricolore. I dati dopo quattro quinti di campionato mettono in evidenza quali sono le diverse opzioni per trionfare in Serie A. E l’opzione a disposizione dell’Inter non ammette un piano B

LA CLASSIFICA CORTA – A sette giornate dalla fine, la Serie A (vedi classifica) riscopre vecchi equilibri. La vittoria dell’Inter a Torino, dopo quella del Napoli a Bergamo, riporta le due inseguitrici a ridosso della capolista Milan, fermata dal Bologna a Milano. Inter e Napoli recuperano due punti, che non sono sufficienti per il sorpasso in vetta. Il Napoli pressa i rossoneri con un ambizioso -1. Diversa la situazione dell’Inter, che al momento si trova a -4 con una partita in meno ma deve prima risolvere la sua pratica Bologna. E a San Siro si è visto che non sarà per niente facile. Cos’è cambiato dopo Juventus-Inter? Se non altro, la ritrovata voce in capitolo dell’Inter di Simone Inzaghi (vedi focus). Che non è ancora tornata a essere artefice del proprio destino, ma può sperare di farlo entro aprile. E non solo per via della partita da recuperare.

L’Inter e il peso di “non vincere” in Serie A

I DATI NERAZZURRI – L’Inter finora ha perso (solo) 3 partite in Serie A (10%). Tra cui il Derby di Milano, da cui il Milan – nonostante 4 sconfitte – è uscito imbattuto. Tradotto: l’Inter è la squadra meno battuta del campionato. E comunque non è prima in classifica. Ciò a causa dei troppi pareggi, addirittura 9 in 30 giornate (30%). Il 40% di “non vittorie” condiziona la posizione nerazzurra in questa Serie A ancora senza un vero padrone. Di conseguenza, le 18 vittorie (60%) non fanno la differenza. Le dirette avversarie per lo Scudetto sanno che non serve battere l’Inter, l’importante è riuscire a fermala. La delusione rossonera del weekend non è tanto per la vittoria nerazzurra a Torino quanto per la sconfitta casalinga della Juventus. Far perdere altri 2 punti alla squadra di Inzaghi, anche senza batterla, oggi significa avvicinarsi alla meta a piccoli passi. Meno partite da giocare, meno punti a disposizione. E alla fine, almeno al Milan, può andar bene arrivare a pari punti in vetta… Un ruolo scomodo, quello dell’Inter, nel limbo della Serie A: è costretta a invertire le gerarchie. E per farlo può solo vincere, non le basta più non perdere.