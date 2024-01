Inter, rotazioni in Supercoppa Italiana? Un cambio quasi sicuro

La grossa domanda in vista della gara di Supercoppa Italiana tra Inter e Lazio in programma venerdì è se Simone Inzaghi metterà mano alla sua formazione titolare. Con un cambio quasi sicuro.

ROTAZIONI – Supercoppa Italiana e poi di nuovo la corsa alla Serie A, con la difficile trasferta in casa della Fiorentina. Il calendario dell’Inter inizia a farsi intenso, specialmente nel migliore degli scenari, che vedrebbe i nerazzurri giocarsi anche la finale della Supercoppa in programma il prossimo lunedì. Per questo resta da capire se e quanti cambi farà Simone Inzaghi alla sua formazione titolare. Se da una parte è praticamente sicura la presenza di Hakan Calhanoglu a centrocampo, vista la squalifica per la partita contro la Fiorentina, dall’altra sembra quasi sicura l’assenza di Nicolò Barella. Anche lui diffidato, un giallo vorrebbbe dire avere una pesante doppia assenza a centrocampo per Firenze. Quale occasione migliore, quindi, per lanciare Davide Frattesi dal primo minuto?

SCELTE – Per il resto, difficilmente Simone Inzaghi trascurerà la Supercoppa Italiana, occasione ghiotta per mettere in bacheca un trofeo. Detto questo, non è impensabile che per Inter-Lazio scenda in campo Carlos Augusto dal primo minuto, visto che a Monza ha giocato Federico Dimarco da titolare. Non sono previsti cambi in attacco, con la coppia Lautaro Martinez-Thuram inamovibile, mentre in difesa dovrebbe tornare Francesco Acerbi dal primo minuto dopo il riposo nell’ultima di campionato. Attenzione a destra, con Denzel Dumfries non ancora al 100%: potrebbe esserci spazio per la prima di Tajon Buchanan, anche se non dal primo minuto. Ipotesi, in ogni caso. Perché mancano ancora diversi giorni prima della gara di venerdì.