Inter, rosa ancora da sfoltire: agosto per piazzare gli esuberi

Non solo mercato in entrata. In casa Inter bisogna ancora pensare anche alle uscite, dopo le cessioni pesanti di Marcelo Brozovic e André Onana. Restano infatti altri esuberi – ben più difficili dei due citati – ancora da piazzare in questo mese di agosto.

FOCUS IN USCITA – Sono ancora tanti, troppi, gli esuberi nella rosa dell’Inter di Simone Inzaghi. La maggior parte dei quali di rientro da prestiti che non sono andati nel migliore dei modi. Ne sono un esempio due centrocampisti: Lucien Agoumé e Stefano Sensi. Rimandati a casa base rispettivamente da Troyes e Monza. Proprio il centrocampo è il reparto che ha bisogno maggiormente di essere sfoltito, visto anche l’imminente arrivo di Lazar Samardzic. Al momento, però, all’Inter non sono pervenute offerte per i due giocatori. Che, anche dovessero lasciare nuovamente il club entro fine agosto, lo farebbero con ogni probabilità nuovamente (e soltanto) in prestito.

Inter, tra attacco e fascia esuberi da piazzare

ALTRI ESUBERI – Non solo centrocampo. All’Inter gli esuberi riguardano anche l’attacco e la fascia destra. Nel primo caso, dopo aver piazzato Martin Satriano (in prestito) al Brest, restano da definire le situazioni di Eddie Salcedo e Sebastiano Esposito. Specialmente per il primo, dal momento che il secondo è destinato all’Hellas Verona. Per Salcedo la situazione è più complicata, con un altro doppio prestito la scorsa stagione tra Bari e Genoa che non è andato nel migliore dei modi. Sempre per l’attacco, l’Inter deve ancora definire anche la situazione di Joaquin Correa: l’idea è quella di cederlo e puntare su un’altra quarta punta (Alexis Sanchez?), ma anche qui latitano le offerte. Infine, Valentino Lazaro, un altro giocatore di rientro (dal Torino) e per il quale il futuro non è ancora definito. Una situazione difficile la sua, con Dumfries e Cuadrado a coprirlo. Da qui a fine agosto, all’Inter aspettano tante operazioni anche in uscita.