Inter-Roma, un giocatore da tenere d’occhio: il pericolo numero uno!

Inter-Roma è la partita che potrebbe rompere l’equilibrio perfetto creatosi nei primi due posti della classifica di Serie A. I giallorossi puntano su un giocatore, l’ultimo periodo da top!

MATCH – La Roma ha già fatto un colpo a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi. Era la Roma di José Mourinho e nel 2022 il successo per 2-1 portò l’allenatore piacentino ad essere più che mai in discussione. Il piacentino rischiò l’esonero dopo quella sconfitta, oggi invece lotta sia per lo scudetto che per la Champions League. Come è successo molte volte negli anni 2000, Inter-Roma potrebbe decidere la corsa al primo posto. Di mezzo però c’è il Napoli di Antonio Conte, impegnato invece questa sera con il Torino.

Inter-Roma, occhio al talento di Soule!

DA TENERE D’OCCHIO – Il primo pericolo di questo pomeriggio per l’Inter sarà Matias Soule. Il fantasista giallorosso viene da un momento d’oro e ha ritrovato fiducia nelle ultime settimane. Nelle ultime cinque partite di campionato è sempre partito titolare e lo farà anche questo pomeriggio con l’Inter. Ha segnato un gol fantastico con la Lazio al derby e ha regalato un cioccolatino ad Eldor Shomurodov per la rete decisiva con il Verona. Un gol e un assist nelle due partite precedenti a questa, il classe 2003 cercherà di replicarsi a San Siro.