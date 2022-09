Inter-Roma e il test San Siro: lama a doppio taglio per la squadra

Il pubblico dell’Inter è sicuramente uno dei più caldi del campionato di Serie A. San Siro è spesso e volentieri pieno e pronto a sostenere la squadra. Ma potrebbe rivelarsi anche un’arma a doppio taglio. In un momento delicato come questo, infatti, la pressione di un pubblico giustamente esigente potrebbe rivelarsi controproducente.

PRESSIONE – San Siro, un’arma a doppio taglio. L’Inter non sta passando un momento stagionale felicissimo e la pazienza dei tifosi è messa a dura prova. Basta farsi un giro tra i social per testare il malcontento verso squadra, società e allenatore. Quello nerazzurro, si sa, è un pubblico (giustamente) esigente. Ma anche sempre vicino in ogni caso al club. Non è un caso che lo stadio sia sempre e volentieri pieno (o quasi) e lo stesso vale anche per Inter-Roma in programma il primo di ottobre. Una spinta in più, sicuramente. Ma i giocatori dovranno fare del loro meglio per non trasformare la spinta del pubblico in fischi che aumenterebbero ulteriormente la pressione già pesante sulle spalle della squadra.