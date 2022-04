Inter-Roma si gioca a centrocampo: Mourinho prova il quattro contro tre

Inter-Roma vivrà di una sfida cruciale in mezzo al campo. Mourinho infatti cercherà di avere il vantaggio della superiorità numerica sui centrocampisti di Inzaghi.

STRATEGIA ROMA – Inter-Roma vedrà una sfida particolare in mezzo al campo. Una trappola che Mourinho ha già sperimentato contro la Lazio. Con successo. L’idea, in fondo, è semplice: trovarsi in superiorità numerica a centrocampo. Sfruttando le doti dei soi trequartisti.

BLOCCARE IL CENTROCAMPO – Nei suoi giocatori offensivi Mourinho schiera sempre degli elementi che all’occorrenza possono abbassarsi per infoltire la metà campo. Col 3-4-2-1 questo tratto si acuisce. Per cercare appunto di controllare il gioco. Soprattutto di ingolfare la zona centrale, avere superiorità numerica e occupare tutte le linee di passaggio degli avversari. Per poi ripartire in verticale negli spazi. Una scelta precisa, con tutti gli elementi giusti al posto giusto. A cui l’Inter dovra essere ben preparata.

SFIDA PER I NERAZZURRI – Il centrocampo di Inzaghi è stato il motore assoluto della squadra in molti momenti della stagione. E in Inter-Roma troverà un ulteriore, nuovo test. Calhanoglu, Brozovic e Barella, i tre centrocampisti, verranno messi in inferiorità numerica. E dovranno essere bravi a leggere la situazione e uscire da questo tentativo di soffocarli. Da questo quattro contro tre passerà molto della partita.