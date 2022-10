Inter-Roma, sfida con ruoli definiti: il possesso palla parla chiaro

Inter-Roma sembra una partita con un canovaccio già prevedibile. Almeno a guardare il dato del possesso palla di queste prime gare.

STILI DEFINITI – Inter-Roma è anche una sfida tra stili di gioco. Almeno per quanto visto in questo inizio di stagione. I giallorossi infatti hanno dimostrato di trovarsi maggiormente a loro agio quando possono scatenare negli spazi i loro giocatori offensivi. E questo si riflette nel dato del possesso palla.

QUESTIONE DI POSSESSO – La Roma è quattordicesima in A per possesso palla. Una scelta precisa di Mourinho, che se può preferisce compattarsi dietro e ripartire. Viene facile pensare che questa sarà l’idea anche a San Siro. A maggior ragione conoscendo la tendenza dell’Inter di Inzaghi a controllare il possesso tenendo un baricentro più alto. I nerazzurri infatti sono terzi in A per possesso palla. Lo scontro è apparecchiato.