Inter-Roma sarà la partita di Asllani, resta da capire in che senso

Inter-Roma sarà la partita di Asllani. Infatti si finirà a parlare dell’albanese sia nel caso andasse in campo da titolare che nel caso di una sua assenza.

CALMA APPARENTE – La sosta per le nazionali è appena iniziata e ad Appiano Gentile praticamente è rimasto solo Inzaghi. Anche Asllani è via per gli impegni con la sua Albania, quindi al momento il mondo Inter è in standby per lui. Ma questa calma è solo apparente. Inter-Roma dopo la sosta sarà la sua partita. In un senso o nell’altro.

OCCASIONE DALLA SQUALIFICA – Asllani in questo inizio di stagione ha avuto poco spazio. Anche pochissimo, soprattutto rispetto ai segnali arrivati dal ritiro estivo. Da Inter-Villarreal infatti la musica è cambiata. Da quando la stagione è iniziata Inzaghi lo ha mandato in campo col contagocce, solo in partite di fatto già chiuse e in un solo ruolo. Da regista basso, al posto di Brozovic. E proprio per questo porta Inter-Roma ad essere la sua partita. Il croato infatti per la prima partita dopo la sosta sarà squalificato. E quindi il ruolo di regista è ufficialmente scoperto.

IN OGNI CASO, LA SUA PARTITA – La sostituzione naturale sembra portare Asllani alla sua prima presenza da titolare in maglia Inter. E questo accenderebbe i riflettori sul giovane, per forza di cose. Ma se Inzaghi scegliesse invece di affidarsi ancora una volta ai compagni più esperti? Adattando qualcun’altro al ruolo ed escludendo l’albanese? Anche in questo caso si finirebbe a parlare di Asllani. Per la sua assenza invece che per la sua presenza. Comunque vada, Inter-Roma sarà la sua partita.