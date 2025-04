Inter-Roma IN tre punti: Game Over ma non ancora per Inzaghi

Inter-Roma è più di una doccia fredda per Inzaghi, che in un colpo solo vede allontanarsi il Napoli e con esso l’obiettivo bis Scudetto. Brutta sconfitta casalinga tra il Derby di Milano perso in Coppa Italia e la trasferta di Barcellona in Champions League. Nella rubrica “Day After” di Inter-News.it analizziamo la situazione post-match in tre punti ben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo la 34ª giornata di Serie A

MILANO – Settimana da incubo per l’Inter di Simone Inzaghi, che perde anche contro la Roma dell’ex tecnico nerazzurro Claudio Ranieri e complica il suo percorso stagionale. Inter ferma a quota 71 punti, che adesso vale solo il secondo posto, visto che il Napoli dell’ex Antonio Conte avanza a 74. A quattro giornate dalla fine il -3 diventa parecchio pesante da recuperare. Analizziamo Inter-Roma (0-1) di Serie A in tre punti.

Altro che Triplete: l’incubo “Zeru Tituli” prende il sopravvento

Game Over a San Siro… ma non è ancora finita. Almeno aritmeticamente. Il Napoli viaggia verso lo Scudetto con il vantaggio di tre punti a quattro giornate dalla fine. Adesso dipende tutto da Conte ma l’Inter di Inzaghi non può fare a meno di provarci con dodici punti su dodici. Chiudere a quota 83 punti diventa l’obiettivo minimo di questo campionato, poi succeda quel che succederà. Il momento negativo della squadra nerazzurra in campo si riflette sul morale di tutti gli interisti. L’incubo di chiudere la stagione a zero trofei ora è vivo:

Apice della crisi in Inter-Roma: terzo KO consecutiva senza segnare

Su Inter-Roma c’è poco da dire. La Roma fa la partita e chiude il primo tempo solo sullo 0-1 ma se fosse finito 0-3 nessuno avrebbe contestato il risultato del campo. La reazione dell’Inter è tardiva. Arriva nella ripresa, quando saltano tutti gli schemi. La squadra di Inzaghi attacca, crea occasioni ma non finalizza. Ed è questo il grande difetto. Tre partite consecutive senza reti, tre sconfitte di fila. Episodi e polemiche arbitrali (manca almeno un rigore, ndr) fanno da contorno a una giornata no. Un’altra:

Inzaghi tra Barcellona e Napoli: la stagione dell’Inter in un mese

Testa a(l)non è solo una conseguenza del calendario ma un obbligo morale. L’Inter di Inzaghi è chiamata a fare la partita della vita in Spagna per tentare l’impresa internazionale. Probabilmente senza(infortunatosi a inizio partita, ndr) né, che è in lento recupero. L’eventuale Finale di, da conquistare in ogni caso nel ritorno a Milano, non salverà la stagione qualora finisse senza trofei ma intanto può aiutare: