Inter-Roma è anche la partita degli ex: due contro uno a San Siro!

Inter-Roma è in programma sabato 1 ottobre alle 18,00 a San Siro. Sia tra le fila dei nerazzurri che tra quelle dei giallorossi ci sono degli ex. Da una parte, Edin Dzeko e soprattutto Henrikh Mkhitaryan, che affronta per la prima volta la sua ex squadra. Sponda giallorossa c’è invece Nicolò Zaniolo, che partirà titolare.

EX ROMA, ORA NERAZZURRI – Inter e Roma si sfideranno a San Siro sabato 1 ottobre. Si preannuncia un big match carico di importanza per entrambe le compagini. In particolare, la squadra di Simone Inzaghi dovrà dimostrare di saper rialzarsi dalle difficoltà e aver superato definitivamente il periodo complicato. Dall’altra parte, Josè Mourinho cerca la svolta dopo la sconfitta nell’ultimo turno contro l’Atalanta. Le squadre sono separate da 1 punto in classifica. La partita è quindi carica di significato, e anche i giocatori potrebbero sentirla. Soprattutto, gli ex della sfida. Che sono aumentati rispetto all’ultimo incrocio tra le due compagini. In casa Inter, Edin Dzeko e Henrikh Mkhitaryan affronteranno il loro passato. In particolare, per l’armeno sarà il primo incrocio contro i suoi vecchi compagni. Dzeko, invece, ha già giocato contro la Roma lo scorso anno, mettendo a segno anche 2 reti in tre scontri.

EX INTER, ORA GIALLOROSSO – Tra le fila dei giallorossi, invece, c’è una vecchia conoscenza della Primavera dell’Inter. Nicolò Zaniolo affronta nuovamente i nerazzurri. Per lui sarà il sesto incrocio con la sua ex squadra. Al momento, il classe ’99 non ha mai vinto e non è mai riuscito a scrivere il suo nome sul tabellino. E spera che la partita di sabato possa essere quella giusta per porre fino a questo digiuno.