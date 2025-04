Inter-Roma domenica, ci sono vantaggi? Due fattori importanti

Inter-Roma, prossima partita di campionato, non si giocherà più sabato alle ore 18 come da programma precedente. La gara si disputerà domenica alle 15, due fattori da considerare tra i vantaggi.

GESTIONE FOLLE – La Lega Serie A ha deciso questa mattina di rinviare tutte le partite di campionato previste per sabato. Non solo la Lazio per motivi di ordine pubblico, ma anche le altre due gare. I funerali di Papa Francesco hanno portato a tale decisione, che però ha creato non poche polemiche intorno all’organizzazione della giornata. Tutto dipendeva dall’Inter e dal suo impegno di UEFA Champions League di mercoledì contro il Barcellona. Alla fine è stato comunicato che la squadra di Simone Inzaghi giocherà con la Roma domenica alle ore 15, perdendo perciò ore di riposo prima della trasferta catalana. La gestione della Lega risulta folle, ma due fattori sono da considerare.

Inter-Roma, due vantaggi dal nuovo calendario

DUE VANTAGGI – L’Inter non ha solo svantaggi da questa situazione. Ha tre competizioni da disputare e deve prendere in considerazione qualsiasi cosa possa aiutarla nel complicato percorso che la attende da qui alla fine della stagione. Domani è già giorno di partita, ci sarà la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Giocare poi domenica vorrebbe dire avere un giorno in più di riposo dalla coppa, in modo tale da essere più freschi per il campionato dove ormai è vietato sbagliare. L’altro vantaggio è quello di dare maggior tempo a Denzel Dumfries e Marcus Thuram per recuperare. I due sono ancora out per infortunio e l’obiettivo rimane averli al 100% contro il Barcellona!