Inter-Roma, calci piazzati un fattore: le due squadre regine su corner

Inter-Roma andrà in scena questa sera alle 18. Nell’economia del match saranno importanti i calci piazzati: le due squadre sono leader dei gol da corner in Serie A

PESO – Inter-Roma peserà molto per il prosieguo del campionato e della lotta scudetto. La sfida rappresenta un’opportunità da non fallire per entrambe le squadre: i nerazzurri vogliono vincere per riportarsi in testa e mettere pressione al Milan, atteso dalla Lazio all’Olimpico, i giallorossi vogliono tenere vive le speranze di agguantare il quarto posto. In un match che rischia di essere bloccato dal punto di vista tattico a pesare potrebbero essere i calci piazzati. Fondamentale in cui, le due squadre, sono leader in Serie A: l’Inter e la Roma, rispettivamente, hanno segnato 10 ed 11 gol in stagione su azione da corner. Un marchio di fabbrica per entrambe le squadre, che potrebbe essere fondamentale per le sorti dell’incontro.

SALTATORI – L’Inter può vantare su una robusta batteria di “saltatori” su corner, oltre che ad un fenomenale battitore: Calhanoglu. I nerazzurri dovranno provare a sorprendere la Roma, come avvenuto all’andata, per mettere il match sui binari giusti. D’altro canto, vista la pericolosità “aerea” degli avversari sarà necessario un lavoro attento anche in fase difensiva, dove non bisognerà perdere di vista l’avversario. Situazione in cui, a volte, la difesa nerazzurra ha peccato di superficialità.