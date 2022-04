Inter-Roma 3-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Roma 3-1 ha permesso di passare l’ultima notte in testa alla classifica, e lo sarà almeno fino al calcio d’inizio di Lazio-Milan. Il successo di ieri sul grande ex Mourinho porta altri dati convincenti che si spera possano essere confermati nel finale di stagione.

TRE – Le vittorie dell’Inter sulla Roma in altrettante partite di questa stagione, contando anche il quarto di finale di Coppa Italia. L’ultima volta che i giallorossi erano stati sconfitti tre volte nella stessa stagione era nel 2010-2011, ma su ben cinque scontri diretti (oltre al campionato – vittoria e sconfitta – due gare in Coppa Italia – vittoria e pareggio – e una vittoria in Supercoppa Italiana).

TRE – I successi consecutivi dell’Inter (su cinque complessivi) arrivati segnando tre gol a partita. Non accadeva, nella singola stagione, da febbraio 2021 (il momento decisivo per vincere lo scorso campionato): 3-1 alla Lazio il 14, 0-3 al Milan il 21 e 3-0 al Genoa il 28.

CINQUE – I gol stagionali di Denzel Dumfries, tutti in Serie A. L’olandese aveva segnato il suo primo proprio in Roma-Inter, il match dell’andata il 4 dicembre. Solo nel 2019-2020 al PSV Eindhoven ne aveva fatti di più, otto (sette in Eredivisie e uno in Europa League). In generale dall’ultima della scorsa stagione e le prime due di questa.

OTTO – Le partite che sono servite a Lautaro Martinez per segnare il primo gol alla Roma con la maglia dell’Inter. L’attaccante argentino è anche il primo nerazzurro a tagliare il traguardo delle venti reti stagionali, contando tutte le competizioni.

VENTUNO – Le vittorie dell’Inter in questa Serie A, eguagliato il record del Milan (con lo stesso numero di partite disputate). Di queste ben undici sono arrivate segnando tre o più gol, fra cui entrambe le sfide alla Roma (all’andata finì 0-3) e alla Salernitana (0-5 all’andata e 5-0 al ritorno).