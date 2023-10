Inter-Roma 1-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Roma 1-0 lascia in eredità la conferma al primo posto in classifica, dopo che la Juventus sabato aveva tentato il sorpasso battendo il Verona. A livello statistico c’è una grande conferma su Thuram.

ZERO – I tiri tentati da Romelu Lukaku in Inter-Roma. Il grande ex, fischiatissimo e invisibile in campo, dal suo esordio in giallorosso l’1 settembre contro il Milan aveva sempre cercato almeno una volta la conclusione, nelle sue dieci precedenti presenze fra campionato ed Europa League. Ieri invece si è praticamente eclissato, mangiato dai difensori che fino a cinque mesi fa erano suoi compagni.

CINQUE – I gol finora realizzati da Marcus Thuram nelle sue tredici partite stagionali (nazionale esclusa). La rete che ha deciso Inter-Roma all’81’ è la quarta che sblocca il risultato, dopo quelle contro Fiorentina, Benfica e Torino. Un dato che certifica quanto sia decisivo, con l’unico non sullo 0-0 al Milan nel derby.

SEI – Le volte che José Mourinho ha sfidato l’Inter da ex, tutte con la Roma dal 2021 in poi. Ne ha perse cinque, con l’unico successo datato 1 ottobre 2022. E in ben quattro circostanze non ha nemmeno trovato la via del gol, realizzandone appena tre in tutto.

NOVE – Le partite consecutive dove l’Inter trova il gol contro la Roma. Dopo lo 0-0 del 6 dicembre 2019, sia al Meazza sia all’Olimpico, sono arrivate diciannove reti (dodici delle quali sfidando Mourinho) e sei vittorie, contro due pareggi e una sconfitta.

VENTICINQUE – I punti (su trenta disponibili) conquistati dall’Inter nelle prime dieci giornate di Serie A. Da quando si gioca con i tre punti a vittoria (stagione 1994-1995) i nerazzurri hanno fatto meglio in appena due circostanze: nel 1997-1998 e nel 2017-2018, dove erano saliti a ventisei. Ma senza poi riuscire a vincere il campionato, chiudendo rispettivamente al secondo e quarto posto.