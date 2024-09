Inter, Rocchi e il braccialetto: quando nemmeno il 2+2 funziona più!

L’Inter nell’ultima sfida con l’Atalanta vinta 4-0 a San Siro ha ospitato in tribuna anche il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, presente come spesso capita anche in altri stadi per osservare dal vivo le prestazioni degli arbitri. Un braccialetto ha fatto scattare le solite e inutili polemiche social, sulle quali è intervenuto anche il diretto interessato. Spiegando ciò che è noto a tutti

IMPRESSIONANTI – L’Inter di Simone Inzaghi, dopo il pareggio con il Genoa in avvio di campionato, a San Siro è tornata a vincere e convincere prima contro il Lecce e poi con l’Atalanta. Contro i bergamaschi, inoltre, i Campioni d’Italia sono tornati a spingere proprio come hanno fatto per tutta la scorsa stagione, impressionando per qualità di gioco, ritmi e meccanismi ormai ben oliati ma anche rinnovati.

PUTIFERIO – Dopo la sosta l’Inter è attesa dal primo vero tour de force stagionale tra campionato e Champions League con l’esordio fissato il 18 settembre in casa del Manchester City mentre la prima partita europea a San Siro è in programma l’1 ottobre contro la Stella Rossa. Tornando alla Serie A, subito dopo la sosta i nerazzurri scenderanno in campo a Monza mentre domenica 22 settembre andrà in scena il derby con il Milan. Ritornando un attimo alla sfida con l’Atalanta, in tribuna era presente anche il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che spesso osserva dal vivo le prestazioni dei suoi arbitri. Chiaramente se succede in casa dell’Inter scoppia il putiferio e il motivo è sostanzialmente stupido, come ha preferito specificare lo stesso protagonista.

Inter, Rocchi ospite in tribuna nella sfida con l’Atalanta: un braccialetto come ennesimo (goffo) tentativo di infangare

PENSIERI ASSURDI – L’Inter dopo la sfida con l’Atalanta si sarà fatta una grassa risata davanti all’ennesima sterile e stupida polemica. La motivazione? Rocchi in tribuna con un “braccialetto” a tinte nerazzurre. Come se fosse normale pensare che il designatore arbitrale decide di punto in bianco di atteggiarsi a tifoso, presentandosi allo stadio con il braccialetto della squadra del cuore. Perché questo è stato pensato dai soliti noti.

SPIEGAZIONE BANALE – Chiaramente la spiegazione è talmente semplice da creare imbarazzo a chi ha osato mettere in dubbio l’integrità di una società in modo così goffo. A svelare l’arcano è lo stesso Rocchi: «Sinceramente non vorrei neanche perderci del tempo. Io giro moltissimo per gli stadi perché vedo tutte le partite da casa o da Lissone, ma gli arbitri vanno visti sul campo per capire se sono nello stato di forma ideale. Andando in giro per l’Italia spesso sono in tribuna e mi danno questi braccialetti che ti permettono di accedere a determinate aree». Chi è un attimo pratico sa come funziona, ma anche chi non lo è potrebbe fare 2+2. E invece il 2+2 viene fatto per i motivi sbagliati: niente di nuovo sotto il sole, insomma.