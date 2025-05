Inter sotto rivoluzione con il Verona? Inzaghi e l’unica priorità

L’Inter, prima del ritorno di UEFA Champions League, affronterà prima il Verona in campionato. Simone Inzaghi stavolta deve dare priorità ad un unico obiettivo, rivoluzione in atto!

PRIORITÀ – In campionato il Napoli ha tre punti di vantaggio sull’Inter e il calendario rimane piuttosto favorevole dopo la vittoria col Torino. Il prossimo scontro dei partenopei, che potrebbe essere quello più insidioso, è con il Lecce al Via del Mare che vive una crisi di risultati evidente. Per questo motivo i nerazzurri si trovano ad un bivio alla vigilia del match con il Verona: priorità alla Champions League o fiamma della speranza anche in campionato? La risposta ormai appare scontata.

Inter, rivoluzione col Verona per un obiettivo!

RIVOLUZIONE – Il quesito avrà risposta solo dopo l’annuncio delle formazioni ufficiali di Inter-Verona. Domani alle ore 20.45 Simone Inzaghi e i suoi dovranno giocare in campionato prima di pensare e immergersi totalmente al ritorno di Champions League della semifinale con il Barcellona. L’idea del piacentino ora è quella di portare una rivoluzione nei primi undici: dentro tantissime seconde linee. Sono pronti Nicola Zalewski a sinistra, Joaquin Correa e Marko Arnautovic in attacco, Matteo Darmian a destra, Kristjan Asllani e Davide Frattesi a centrocampo e Stefan de Vrij in difesa. Tra i titolari di Barcellona ne mancheranno tanti, l’obiettivo è quello di preservare le poche energie rimaste per l’impresa da portare a termine il prossimo martedì.