Inter, rivoluzione o restyling? Marotta e Chivu hanno le idee chiare

L’Inter, con l’addio di Simone Inzaghi e l’arrivo di Christian Chivu, lascia il passo ad un nuovo inizio. Il progetto di Giuseppe Marotta sembra chiaro e delineato.

CAMBIAMENTO – L’Inter ha salutato Simone Inzaghi, tecnico che in quatto anni ha regalato trofei, identità, stabilità e rimpinguato le casse della società. Al suo posto è arrivato Christian Chivu, promosso dal Parma per dare il via a un nuovo ciclo basato sui giovani. Un segnale forte di discontinuità. Ma dietro i proclami, la domanda resta: questa Inter ha davvero cambiato pelle o ha solo indossato un abito diverso? Fuori Joaquin Correa e Marko Arnautovic dentro Petar Sucic e Luis Henrique. Il piano di Giuseppe Marotta prevede di ringiovanire, abbassare i costi degli stipendi ma cercando di mantenere lo zoccolo duro del team insieme ad alcuni senatori in là con l’età. I nerazzurri proveranno a costruire un gruppo competitivo puntando sulla linea verde con investimenti a lungo termine, asset fondamentale per la società.

L’Inter, il Mondiale per Club serve anche a valutare certi giocatori

FUTURO – L’Inter deve iniziare a vincere perché è il risultato positivo a dare linfa ed energie mentali al gruppo squadra. Lo deve fare già a partire dal prossimo match in America. Purtroppo la partita contro il Monterrey al Mondiale per Club ha mostrato che certi limiti: disattenzioni difensive e poco cinismo offensivo, sono ancora lì. Il modulo resta simile, così come molti principi di gioco: costruzione dal basso, ricerca del dominio del possesso, pressione alta. Chivu ha mantenuto le basi ma vuole alzare l’intensità, responsabilizzare i singoli e spingere di più sugli esterni. C’è aria di novità, ma serve tempo per capire se si tratta di una svolta o di un cambio a metà. L’Inter sta cercando di trasformarsi senza perdersi. La sfida di Chivu non è solo tecnica, ma identitaria: traghettare la squadra verso un futuro giovane, ma competitivo. Per ora, la pelle sembra la stessa. Il cambiamento vero si vedrà solo nel lungo periodo, quando alle idee si aggiungeranno i risultati.