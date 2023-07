Inter, rivoluzione in porta! Ma uno scenario appare incomprensibile

L’Inter 2023/24 rischia di avere un reparto portieri completamente rivoluzionato. Tra i vari scenari possibili, uno risulta difficile da comprendere.

PORTE GIREVOLI – La stagione 2023/24 rischia di vedere volti completamente nuovi (almeno per due terzi) nel reparto dei portieri dell’Inter. Tra André Onana sul piede di partenza e Samir Handanovic attualmente svincolato, i nerazzurri potrebbero perdere ogni certezza tra i pali. Uno scenario non del tutto imprevisto da parte della dirigenza, dato che l’arrivo a parametro zero di Onana anticipava l’appetibilità di un’elevata plusvalenza. Tanto che il sostituto del numero 24 è già stato individuato. Tuttavia, potrebbe essere necessario sostituire anche Handanovic, e qui prende forma uno scenario difficile da assorbire. Per due motivi.

AUMENTO DEI COSTI – Per sostituire Onana, l’Inter sta pensando ad Anatolij Trubin, portiere classe 2001 dello Shakhtar Donetsk. Uno switch economicamente sostenibile, considerando che il cartellino dell’ucraino verrà pagato con parte del ricavato dalla cessione del camerunense. E che il suo stipendio non sarà certo superiore a quello di Onana (3 milioni netti annui). Il monte ingaggi subirebbe invece un aumento sostituendo Handanovic (2,5 milioni percepiti nell’ultima stagione) con profili come Yann Sommer (5 milioni netti a stagione via Capology) o Keylor Navas (addirittura 10 milioni a stagione, sempre dalla stessa fonte). Con lo svizzero attualmente in vantaggio. Risulta tuttavia difficile pensare che il portiere del Bayern Monaco (con una clausola da 9 milioni di euro) possa accettare una tale decurtazione dello stipendio. Dal punto di vista economico, quindi, la rivoluzione tra i pali dell’Inter sembra sostenibile ma non certo logica. E vi è poi un ulteriore aspetto, più intangibile.

GERARCHIE INDEBOLITE – Perdere anche Handanovic, oltre ad Onana, significa dover ricostruire da zero le dinamiche difensive, e non solo tra i pali. Rinunciando a due autentici leader di questa Inter, sia tecnici (Onana) che morali (Handanovic, attuale capitano). Sostituire il camerunense (classe 1996) con un portiere decisamente più giovane (Trubin è del 2001) comporterebbe anche un gap non indifferente in termini di personalità. Una distanza che proprio un profilo come Handanovic potrebbe aiutare a colmare. Conoscendo come pochi altri l’ambiente Inter, ed essendo un profilo meno costoso delle alternative reperibili sul mercato. Con l’addio di Onana, quindi, l’eventuale rinnovo del 39enne Handanovic (da escludere in un mondo ideale) risulta quasi auspicabile per avere una certa continuità. A meno che la volontà non sia quella di demolire completamente lo storico gruppo dell’ultimo decennio nerazzurro, ricostruendo l’Inter a partire dalle basi.