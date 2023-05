Inter, la rivoluzione in difesa parta da… Bastoni!

Nelle ultime ore sono uscite già le prime voci di mercato di un’estate che in casa Inter si preannuncia rovente. Specialmente in difesa (vedi articolo), con l’addio certo di Milan Skriniar e la posizione in bilico di Stefan de Vrij e di Francesco Acerbi, in prestito dalla Lazio. I nomi di Nacho e di Benjamin Pavard vanno per la maggiore, ma la vera rivoluzione deve partire da Alessandro Bastoni.

MERCATO E RIVOLUZIONE – Dal momento che la stagione dell’Inter si prolungherà fino al 10 giugno, quando a Istanbul andrà in scena la finale di UEFA Champions League contro il Manchester City, parlare di mercato potrebbe sembrare prematuro. Eppure la dirigenza nerazzurra è al lavoro per iniziare a sondare il terreno e capire quelle che possono essere le opportunità per mantenere la squadra competitiva su tutti i fronti anche la prossima stagione. In tal senso sono caldi i nomi di Nacho del Real Madrid e di Benjamin Pavard del Bayern Monaco, con l’Inter che aveva già cercato quest’ultimo negli ultimi giorni della scorsa sessione di mercato invernale. Specialmente la difesa, poi, deve ricevere un’attenzione particolare visto l’addio di Milan Skriniar e la questione Francesco Acerbi ancora aperta con la Lazio e la situazione contrattuale di Stefan de Vrij.

INTER, LA RIVOLUZIONE DIFENSIVA PARTA IN CASA

RINNOVO NECESSARIO – La vera rivoluzione, tuttavia, deve partire proprio in casa per l’Inter. Ovvero con il rinnovo di Alessandro Bastoni. Prima di tutto, per evitare una situazione copia di quanto successo lo scorso anno con Skriniar. Secondo, per legare ulteriormente il nome del difensore alla squadra. Considerato anche il suo tasso tecnico e le qualità che lo hanno di fatto reso una delle colonne portanti della difesa dell’Inter fin dal suo arrivo. Una volta risolta la sua questione, ci sarà tempo per valutare l’arrivo di ulteriori pedine che possano rinforzare la retroguardia nerazzurra per le stagioni a venire.