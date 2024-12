Inter-River Plate sfida da campioni… Con Madrid come comune denominatore!

Inter-River Plate è senza dubbio la sfida più interessante e affascinante del gruppo E del Mondiale per Club FIFA. Una partita con due squadre che condividono i successi a Madrid come comune denominatore

SFIDA TRA CAMPIONI – Inter e River Plate sono due delle squadre più vincenti non solo dei rispettivi continenti – Europa e Sudamerica – ma anche del mondo. Basti pensare alle Champions League vinte dai nerazzurri (3) e alle Copa Libertadores vinte dagli argentini (quattro), oltre naturalmente a tutti gli altri titoli, nazionali e internazionali. Per quanto riguarda il Gruppo E del Mondiale per Club – dove saranno presenti anche i messicani del C.F. Monterrey e i giapponesi degli Urawa Red Diamonds – è sicuramente questa la sfida più interessante e affascinante. Con due squadre che hanno anche un comune denominatore nella loro storia più recente: il Santiago Bernabeu di Madrid.

Inter e River Plate, con il Santiago Bernabeu come comune denominatore nei loro trionfi

STADIO IN COMUNE – Proprio il Santiago Bernabeu, infatti, è stato il teatro degli ultimi successi più prestigiosi e importanti di entrambi i club. Per l’Inter nel 2010, con la leggendaria finale vinta per 2-0 (doppietta di un argentino, peraltro, Diego Milito) contro il Bayern Monaco. Per il River Plate nel 2018 dove, dopo la finale di andata terminata 2-2 in Copa Libertadores contro gli storici rivali del Boca Juniors, proprio a Madrid trionfarono per 3-1 conquistando quello che, probabilmente, è il trofeo più festeggiato e più goduto dai tifosi nella storia del club. Insomma, un altro spunto interessante di una partita che sicuramente farà appassionare tanti tifosi la prossima estate negli Stati Uniti.