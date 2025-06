Inter-River Plate il primo vero test per Chivu! Le valutazioni

Questa sarà la notte di Inter-River Plate, partita che può valere il passaggio agli ottavi di finale o l’eliminazione dal Mondiale per Club. Primo vero test per Cristian Chivu sulla panchina.

PERCORSO – Giudicare già i risultati di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter sarebbe estremamente ingeneroso. Le prime due partite del mister hanno portato ad un pareggio contro Monterrey e ad una vittoria in extremis contro gli Urawa Reds Diamonds. L’ultimo successo però ha la firma del romeno, che ha scelto le pedine giuste per la rimonta garantita dal gol del neo-entrato Valentin Carboni. Rimane comunque poco il tempo che ha avuto a disposizione l’allenatore, che tra l’altro ha dovuto trovare soluzioni alternative a causa dei numerosi infortuni. Denzel Dumfries, Piotr Zielinski, Hakan Calhanoglu, Yann Bisseck, Marcus Thuram, Davide Frattesi: questi sono i nomi che non hanno ancora fatto una partita da titolari nel Mondiale per Club, di loro solo il francese ha esordito e giocato appena mezz’ora.

Inter-River Plate, l’imperativo di Chivu!

PRIMO TEST – Il Mondiale per Club è una competizione di breve termine ed è per questo che la terza partita diventa già decisiva. L’Inter si gioca la qualificazione agli ottavi di finale con il River Plate ed ha due risultati su tre disponibili. Cristian Chivu si trova davanti al suo primo vero test che richiede un’importante preparazione. Essere eliminati ai gironi sarebbe un flop non indifferente e l’ennesima batosta di un periodo già da dimenticare. Rialzare la testa dopo la finale di Champions League è imperativo, farlo subito sarebbe ideale per affrontare i prossimi mesi con minore amarezza. L’allenatore è chiamato perciò a non fallire il colpo in Inter-River Plate.