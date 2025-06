Inter-River Plate, Chivu pronto ad accogliere un top: il recupero!

Inter-River Plate potrebbe rappresentare l’occasione per dimostrare di aver superato definitivamente le scorie di Monaco. Con un successo, i nerazzurri si qualificherebbero da primi agli ottavi di finale del Mondiale per Club.

IL RIENTRO – Inter-River Plate si disputerà giovedì 26 giugno alle ore 3 allo Stadio Lumen Field. Il tecnico Cristian Chivu dovrebbe recuperare, per la sfida, colui che è stato il calciatore più performante del 2025 nerazzurro: Denzel Dumfries. L’olandese, che si sta allenando regolarmente con i compagni negli ultimi giorni, si candida dunque per l’esordio durante l’era Chivu. A lui il rumeno chiede la solita spinta offensiva, quella mentalità da leader mostrata nell’arco della stagione e anche il cruciale apporto in zona gol che solo lui – da esterno – riesce a garantire con quella continuità. Non bisogna dimenticare, in questo senso, che Dumfries aveva segnato il gol potenzialmente decisivo per lo scudetto – contro la Lazio – vanificato poi dal calcio di rigore trasformato da Pedro dopo il mani in area di Yann Bisseck.

Dumfries titolare in Inter-River Plate? Plurime soluzioni per Chivu

IL VANTAGGIO – Grazie alla presenza di Dumfries dal 1′, Chivu potrebbe dunque fare affidamento su un calciatore fortemente incisivo in fase offensiva, potendo provare così a sfruttare quelle occasioni mancate nei due precedenti incontri del Mondiale per Club. A partita in corso, poi, il tecnico rumeno potrebbe ricorrere alla tecnica di Luis Henrique, tentando di sparigliare le carte attraverso il ricorso a un’interpretazione più estrosa e d’impeto del ruolo di esterno. Più soluzioni per una maggiore pericolosità e competitività.