L’Inter per ritrovare la via ha bisogno del ritorno dei suoi leader

L’Inter non può prescindere dal rendimento dei suoi leader. E in questo momento tre di loro, Calhanoglu, Mkhitaryan e Lautaro Martinez, vivono un momento di chiara difficoltà.

LEADER CERCASI – Per quanto l’assenza di Barella nelle prossime gara sposterà i riflettori sulle alternative, Frattesi in primis, all’Inter per ritrovare l’efficacia dei giorni migliori serve ben altro. Vale a dire l’apporto dei suoi titolari. Dei giocatori di spessore, quelli che hanno in mano le redini dello spogliatoio e del gioco. Quelli che nelle ultime partite sono stati clamorosamente assenti. Nello specifico, parliamo di Calhanoglu, Mkhitaryan e Lautaro Martinez.

RENDIMENTO INSUFFICIENTE – Chiaramente non sono gli unici ad aver avuto un rendimento non all’altezza. Ma sono i leader che si sono dimostrati più indietro di condizione. Acerbi, per citarne un altro, ha avuto dei picchi. Loro tre di fatto no. In vista del derby due su tre, cioè Mkhitaryan e Lautaro, avevano anche riposato nella massacrante trasferta di Manchester. Eppure nemmeno questo è servito. E senza la loro guida l’Inter si è smarrita.

ASSENZE INSOSTENIBILI – Il centrocampo è da sempre il cuore pulsante dell’Inter di Inzaghi. Quando il centrocampo gira tutto funziona al meglio. Avere sia Calhanoglu che Mkhitaryan in versione ridotta significa perdere sia il maestro d’orchestra che il suo vice. Non è un caso che l’Inter per girare a Manchester abbia avuto bisogno dell’apporto di Zielinski. Ma se il centrocampo non va, diventa fondamentale l’apporto delle punte. Sta a loro difendere palla, fare gioco, aiutare i compagni. E qui all’Inter sta mancando l’apporto del capitano, dell’uomo più pagato in rosa, del capocannoniere e MVP dell’ultima Serie A. E anche qui torniamo a Manchester, dove il tecnico si è affidato a Taremi. L’Inter insomma senza Calhanoglu, Mkhitaryan e Lautaro Martinez ha perso le colonne del suo gioco. Ritrovarle, visto che parliamo di leader dello spogliatoio non sostituibili, è un passaggio indispensabile.