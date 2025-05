L’Inter nel girone di ritorno ha avuto un problema con l’attacco

Il girone di ritorno dell’Inter ha vissuto nel costante problema del rendimento dei suoi attaccanti. I numeri di Lautaro Martinez, Thuram, Arnautovic, Taremi e Correa in tutto il 2025 sono semplicemente insufficienti.

REPARTO SUL BANCO DEGLI IMPUTATI – L’Inter non ha vissuto il suo migliore rendimento nel 2025. Una parte del motivo è nel rendimento specifico dei suoi attaccanti. L’impianto di Inzaghi infatti ha sempre prodotto gioco, occasioni e xG, tanto che l’Inter risulta sempre al top nelle statistiche offensive del campionato. Questo però più che esaltare i terminali della manovra ha compensato se non proprio mascherato i numeri offensivi delle punte. Che hanno prodotto davvero troppo poco.

MENO DELLA MET DEL TOTALE – Considerando solo il girone di ritorno, senza i recuperi, l’Inter fino alla sfida con la Lazio ha giocato diciassette partite. ll totale dei gol delle cinque punte in rosa in questo periodo è di dodici. Un numero intuitivamente basso, che nei fatti rappresenta meno della metà dei trenta totali prodotti dalla squadra. Segnati per di più in sole nove partite effettive. Sostanzialmente quindi gli attaccanti hanno inciso nella metà delle partite del girone di ritorno, per meno della metà dei gol totali della squadra. E i numeri specifici forse sono ancora peggio.

PRODUZIONE INSUFFICIENTE – Delle cinque punte infatti hanno segnato in quattro. Correa non ha partecipato al totale. I dodici gol sono così ripartiti. Lautaro Martinez è il capocannoniere con cinque reti, segnate a Empoli, Cagliari, Genoa, Lecce e Atalanta. E quest’ultimo va sottolineato, perché è l’unico gol di una punta a una squadra dal sesto posto in sù. Il secondo miglior marcatore è Arnautovic, con quattro gol segnati a Udinese, Cagliari, Monza e Fiorentina. Poi viene Thuram con due, a Empoli e Parma. Infine Taremi, col rigore segnato a Lecce. Una produzione veramente striminzita. Una difficoltà assoluta del girone di ritorno dell’Inter.