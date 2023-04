Inter, ritorna il sereno: vittoria col Benfica e rientro di Calhanoglu!

Finalmente un po’ di luce nell’Inter. Dopo la grande vittoria col Benfica, un’altra importantissima notizia per Inzaghi: il recupero di Calhanoglu

L’ARCOBALENO − Ritorna progressivamente il sereno in casa Inter. La vittoria fondamentale e meritata a Lisbona martedì sera nell’andata dei quarti di Champions League è una bella botta di autostima per tutto il gruppo. L’ultimo mese e mezzo nerazzurro, a parte l’approdo ai quarti ai danni del Porto, era stato pieno di ombre e con poche e sporadiche luci. I risultati non arrivavano, la sfortuna sempre dietro l’angolo. Sfortuna, non solo dal punto di vista prettamente tecnico, ma anche per quanto riguarda la condizione di certi giocatori. Da ricordare la grave emergenza post sosta con diverse pedine ai box. Tra questi Hakan Calhanoglu. La seconda notizia più importante della settimana, dopo Benfica, è appunto il rientro in gruppo del turco!

RIENTRO − Calhanoglu è stato senza ombra di dubbio il miglior giocatore dell’Inter in questa stagione. L’ex Milan, sia per continuità di rendimento che per leadership e carisma, ha trascinato a più riprese la squadra di Inzaghi. Proprio un suo gol ha dato il via alla straordinaria cavalcata in Champions League dei nerazzurri, con il sigillo in casa contro il Barcellona nella fase a gironi. Il suo infortunio rimediato in nazionale ha influito anche sull’Inter. Senza Calha in campo, i nerazzurri hanno praticamente raccolto una sola vittoria in quattro partite tra tutte le competizioni. Il suo sostituto, Marcelo Brozovic, ne è stato all’altezza solo martedì sera a Lisbona. Da sabato le gerarchie potrebbero nuovamente cambiare. Al netto del ballottaggio, il ritorno del turco è una notizia molto importante per il prosieguo della stagione.