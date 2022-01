Inter, ritorna il centrocampo titolare. Ma il match con l’Atalanta insegna

L’Inter alle 18 chiude il mese di gennaio con l’impegno contro il Venezia. Un match che sulla carta vede nettamente favoriti i nerazzurri ma che non va mai sottovalutato. Inzaghi rispolvera la formazione migliore con il ritorno del centrocampo titolare.

TITOLARI – Si rivede il centrocampo formato da Barella, Brozovic e Calhanoglu. Contro l’Empoli in Coppa Italia non si era visto complice l’ampio turnover attuato dal mister. Il match precedente però, contro l’Atalanta, aveva visto in campo i tre tenori con il match contro la Dea che aveva palesato una cosa: quando uno dei tre è leggermente sotto alle aspettative, tutta l’Inter ne risente. Il pressing asfissiante portato dall’Atalanta aveva soffocato le manovre dell’Inter che oggi contro il Venezia devono saper ritrovare. All’andata Calhanoglu era stato un fattore, oggi in mediana ritorna Brozovic dopo la squalifica contro l’Empoli. Insomma, i presupposti per far bene ci sono tutti. L’Inter però non deve sottovalutare l’impegno.