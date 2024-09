Inter, si inizia col ritmo pesante: curiosità sulla gestione di Inzaghi

Non appena finirà la sosta per le nazionali, l’Inter – così come le altre squadre impegnate in Europa – inizierà a giocare ogni tre giorni, a un ritmo incessante. Con la curiosità di capire quella che sarà la gestione dei giocatori da parte di Simone Inzaghi.

RITMO INFERNALE – Una gara ogni tre giorni circa, a partire dalla trasferta di Monza. Dopo la sosta per le nazionali, l’Inter sarà chiamata agli impegni di campionato intervallati da quelli di UEFA Champions League. Con due trasferte – oltre a quella dell’U-Power Stadium ci sarà anche quella in Inghilterra contro il Manchester City – e il derby contro il Milan a San Siro. Si inizia quindi a fare sul serio, con una stagione che si prospetta già lunghissima e che terminerà soltanto la prossima estate negli Stati Uniti con il Mondiale per Club FIFA. Il che chiama a una gestione oculata dei giocatori e del loro stato di forma.

Inter, la gestione di Simone Inzaghi in vista degli impegni europei

GESTIONE – Se nelle prime tre giornate di campionato Simone Inzaghi (salvo qualche piccolo cambio) ha schierato sempre il suo undici tipo, ora le cose cambieranno. Non per nulla il tecnico può contare su coppie in ogni ruolo, grazie anche all’arrivo di Tomas Palacios a sinistra. E già contro il Monza possono arrivare dei cambi nella formazione titolare. Mehdi Taremi e Piotr Zielinski potrebbero infatti avere minuti (il secondo, addirittura, farebbe il suo esordio), tenendo in considerazione gli impegni oltreoceano di Lautaro Martinez e la necessità di preservare al massimo Henrikh Mkhitaryan per le due sfide contro Manchester City e Milan. Occhio anche alla staffetta a destra, con Matteo Darmian e Denzel Dumfries sulla fascia, ma anche con la coppia Benjamin Pavard–Yann Bisseck, col tedesco che potrebbe tornare a raccogliere minuti dopo l’errore contro il Genoa.