Inter, risultati di inizio stagione in linea con le richieste per Inzaghi

Siamo ormai al termine del 2023 e sempre più vicini alla fine del girone di andata di Serie A 2023/24. L’Inter di Inzaghi si gode la vetta del campionato e la qualificazione agli ottavi di Champions League.

CAMPIONATO – Come dichiarato dagli stessi componenti della società nerazzurra l’obiettivo primario per l’Inter è la vittoria del tanto atteso ventesimo scudetto. Le forze della rosa di Simone Inzaghi si concentrano tutte sul campionato, dove c’è da staccare in classifica una Juventus sempre più in pressing asfissiante a -2 punti. I bianconeri senza giocare le coppe europee hanno molto più tempo a disposizione per recuperare le energie fisiche e mentali. Domenica ad attendere l’Inter ci sarà la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma, forte dei risultati ottenuti in Champions League, che le ha permesso di qualificarsi agli ottavi di finale come seconda del girone.

CHAMPIONS LEAGUE – Stessa sorte dei biancocelesti anche per l’Inter di Inzaghi. I nerazzurri, infatti, si sono qualificati come secondi nel girone alle spalle della Real Sociedad. In vista dei sorteggi c’è da preoccuparsi soprattutto di alcune squadre superiori all’Inter. Ma i nerazzurri, alla luce del percorso dello scorso anno in Europa, non temono alcun avversario e sono pronti ad affrontare chiunque. Sicuramente un po’ di fortuna è sempre ben accetta nelle palline da estrarre dalle urne. Il tecnico piacentino in questo momento è perfettamente in linea con gli obiettivi stagionali: qualificazione agli ottavi di Champions League e primo posto momentaneo in campionato.