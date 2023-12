Inter, attesa risposta contro il Lecce: situazione eccezionale

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano del Bologna, in casa Inter ci si aspetta ora una risposta importante già nella partita di sabato a San Siro contro il Lecce. In quella che è una vera e propria situazione eccezionale, dal momento che finora i nerazzurri avevano perso soltanto una volta in stagione.

RISPOSTA – Dopo la partita di ieri contro il Bologna in Coppa Italia, l’Inter prepara ora una risposta convincente in campionato. Già tra due giorni, nella sfida di San Siro contro il Lecce. In una vera e propria situazione eccezionale, dal momento che fin qui in stagione era arrivata soltanto una sconfitta, ovvero quella contro il Sassuolo in campionato per 1-2. Grande curiosità, quindi, nel capire quella che sarà la reazione dell’Inter di Simone Inzaghi. Che, dopo la sconfitta contro i neroverdi, ha mostrato grande maturità e convinzione riprendendosi fin da subito e mostrando di non aver subito il contraccolpo psicologico. Sabato servirà la stessa risposta.