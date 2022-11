Inter, rischio scorie con il Bologna! Poi Atalanta: ennesimo banco di prova

L’Inter ha perso il quinto scontro diretto della stagione in campionato e adesso si appresta a sfidare il Bologna a San Siro in un clima certamente non positivo (QUI le ultime). Inzaghi dovrà cercare di rimuovere le scorie della sconfitta sul campo della Juventus per sfruttare al meglio le ultime due sfide prima della sosta

NUMERI INACCETTABILI – L’Inter di Simone Inzaghi continua a zoppicare in trasferta e negli scontri diretti. Cinque le sconfitte con le squadre da primo all’ottavo posto, vale a dire Milan, Lazio, Roma, Udinese e Juventus. L’alta nota dolente sono i gol incassati in generale, ovvero 19, di cui 16 in trasferta. Numeri allarmanti e che non fanno ben sperare. A differenza della Champions League, in Serie A l’Inter ha sempre fallito nel momento in cui il livello si è alzato ed è un dato inaccettabile per una squadra che come obiettivo minimo deve puntare allo scudetto. La dirigenza insieme a Inzaghi e alla squadra sta provando a dare la scossa e la prima risposta è attesa a San Siro mercoledì contro il Bologna.

Il rischio è che il tonfo all’Allianz Stadium possa lasciare pesanti scorie mentali, ma il tempo stringe inesorabilmente e le squadre davanti corrono e sono tantissime. L’obiettivo, ora come ora, non può che essere il quarto posto ma qualora l’Inter perdesse ancora punti con Bologna e Atalanta anche quello potrebbe diventare complicato. È vero, il campionato è lungo e assolutamente anomalo quest’anno ma le ultime due sfide prima della mega sosta Mondiale devono essere sfruttate bene. Prima il Bologna appunto e dopo l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: un altro scontro diretto in trasferta, ennesimo banco di prova per un’Inter forte con le ‘deboli’ e debole con le forti.