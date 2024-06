Inter, si riparte da un triangolo di rinnovi. 2024 diverso dal 2021

L’Inter ripartirà da luglio in preparazione con un triangolo di rinnovi. Le certezze adesso ci sono, il 2024 è tremendamente diverso rispetto al 2021.

DIFFERENZE – A maggio del 2021 l’Inter vinceva il suo diciannovesimo Scudetto, però si preparava a dare l’addio ad Antonio Conte e non solo. Salutò Achraf Hakimi, ma quell’estate fu quella dei saluti anche di Romelu Lukaku e Christian Eriksen. In pochi mesi è stato distrutto il trionfo e si è ripartiti da zero. Completamente da zero, a partire dall’allenatore preso dalla Lazio e che non aveva mai vinto un campionato. I problemi di Steven Zhang furono decisivi nel downgrade radicale vissuto dal club nerazzurro.

Inter, un 2024 radioso!

ADESSO – Oggi la situazione è completamente diversa. Lautaro Martinez, capitano e capocannoniere, rinnoverà fino al 2029 arrivando a guadagnare 9 milioni di euro più bonus. Simone Inzaghi rimarrà l’allenatore dell’Inter ancora per tanto, per lui previsto un rinnovo da 6.5 milioni di euro rispetto ai 5.5 attuali. L’ultimo tassello sarà il vice-capitano, Nicolò Barella, che prometterà ancora amore all’Inter diventando il secondo giocatore più pagato della rosa. Il club nerazzurro ripartirà perciò per la stagione 2024-2025 con tante, tantissime certezze e pochi dubbi sul futuro. Oaktree dà solidità e fiducia, non ci sarà nessuna contrazione e nessuna rivoluzione in negativo. Il 2024 sarà migliore rispetto al 2021, la proprietà incide e adesso c’è veramente la possibilità di aprire un ciclo vincente.