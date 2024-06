L’Inter rinnova le sue ambizioni di scudetto: lanciata la sfida ai tanti ex in panchina!

L’Inter guarda alla nuova stagione con le prospettive di chi intende confermare lo storico scudetto ottenuto nell’ultima stagione. Tra le rivali, attenzione al ruolo dell’Atalanta di Giampiero Gasperini.

IL FUTURO – L’Inter intende disputare una prossima stagione in linea con quella vincente appena conclusasi con il match pareggiato per 2-2 contro il Verona. I nerazzurri, che hanno conquistato la Supercoppa italiana e la ventesima stella proprio in occasione del derby contro il Milan, vedono con grande entusiasmo alla stagione che inizierà il 17-18 agosto. L’ambizione non può che essere quella di rinnovare il grande trionfo ottenuto nella scorsa annata, consapevole però dei rinforzi che le dirette concorrenti avranno realizzato.

L’Inter è ancora la favorita per lo scudetto: ma attenzione ai tanti ex sulle panchine avversarie

EX VINCENTI – Innanzitutto, due dirette avversarie saranno la Juventus e il Napoli. In entrambi i casi si tratta di compagini guidate da una figura che ha un legame molto forte con i colori nerazzurri: Thiago Motta, tecnico dei bianconeri, ha vinto con l’Inter il Triplete nel 2009-2010; Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, ha consentito ai meneghini di riconquistare lo scudetto nel 2020-2021 dopo 11 anni dall’ultimo successo. I due allenatori rappresenteranno due sfidanti probanti per il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, che vorrà dimostrare ulteriormente il nuovo status da lui acquisito grazie all’esperienza al momento triennale con i nerazzurri.

EX AI FERRI CORTI – Ben diverso è stato il rapporto instauratosi tra il tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini e l’Inter negli anni in cui le due parti hanno condiviso un’esperienza insieme in Serie A. L’allenatore piemontese ha svolto il ruolo di guida tecnica dei nerazzurri nel 2011, vedendo concludersi la sua avventura con i meneghini dopo soltanto 4 partite di campionato. Decisiva, in tal senso, l’ultima sconfitta con il Novara per 1-3. Gasperini non ha mai realmente superato il fallimento di quell’esperienza. La prossima stagione potrà rappresentare per lui l’ennesima occasione per prendersi la rivincita auspicata contro l’Inter.